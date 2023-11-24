До переліку послуг "агентства" також входило надання інформації з державних та правоохоронних баз даних.

У Києві було викрито "детективне агентство", учасники якого здійснювали незаконне стеження за громадянами.

Як повідомляє Київська міська прокуратура у соцмережі, було викрито та припинено діяльність так званого "детективного агентства", учасники якого здійснювали протиправне стеження за громадянами з використанням спеціальних технічних засобів. Вони також незаконно збували інформацію з державних та правоохоронних баз даних.

За факто діяльності "детективів" завели справу за ч. 2 ст. 361-1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут).

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Згідно з матеріалами слідства, учасники "детективного агентства" за грошову винагороду здійснювали приховане стеження за громадянами України шляхом візуального спостереження та слідкування за маршрутами пересування осіб.

"До переліку послуг агентства також входило надання інформації з державних та правоохоронних баз даних. Вартість послуг "детективів" щодо надання інформації з баз даних (АРМОР, РАЦС, НАІС, АРКАН) становила від $600", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, зазначають у прокуратурі, невстановлені особи, зловживаючи своїм службовим становищем за грошову винагороду здійснювали перевірку потрібних фізичних осіб за наявними базами даних та передавали отриману інформацію "детективу".

"У ході досудового розслідування правоохоронці провели ряд обшуків, за результатами яких задокументовано протиправну діяльність вказаних осіб", - зазначається у повідомленні.

Одному з фігурантів було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.

Інші інциденти в Києві

16 листопада низка Telegram-каналів поширила відео конфлікту між громадянами в Оболонському районі столиці через збір грошей на потреби українських військових.

Поліція заявила про проведення перевірки щодо законності діяльності благодійного фонду, представники якого у військовій формі збирали кошти на вулицях Києва нібито на допомогу ЗСУ. За цим фактом у поліції було розпочато кримінальне провадження.

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