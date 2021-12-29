Чоловік відмовився проходити медогляд на місці аварії та його доставили в лікарню.

Нове скандальне ДТП сталося в ніч на 29 грудня в Солом'янському районі міста Києва. П'яний чоловік чиновниці МОН потрапив в аварію та погрожував поліцейським.

Відповідне відео оприлюднив "Київ Оперативний".

За словами очевидців, водій KIA з ознаками алкогольного сп'яніння на вулиці Металістів зіткнувся з двома авто. По прибуттю правоохоронців на місце аварії він відмовився від медогляду, тому його відвезли в лікарню. Чоловік хамив та погрожував "зв'язками" своєї дружини.

За даними ЗМІ, водія звуть Кучер Микола Петрович. Він вказав як чоловік у декларації Галини Каліневич, яка працює завідувачкою сектором внутрішнього аудиту МОН.

Читайте такожУ Дніпрі трамвай зійшов з рейок і на смерть збив жінку (відео)"Як вдалося з'ясувати - його дружина дійсно має якийсь вплив, адже звуть її Каліневич Галина Михайлівна, працює завідувачкою сектором внутрішнього аудиту в Міністерстві освіти та науки України", - йдеться в повідомленні.

Жінка також приїхала на місце ДТП.

Як раніше повідомляв УНІАН, відомий український автогонщик і волонтер Олексій Мочанов поскандалив з водієм на дорозі в Києві.

За його словами, він переміщався в пробці, хотів перебудуватися в інший ряд для здійснення маневру вправо, але помітив, що по смузі для громадського транспорту "мчить" авто, водій якого загальмував і став його ображати.

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