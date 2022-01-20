Тіло хлопця знайшли лише місяць тому.

У четвер, 20 січня, у Свято-Михайлівському соборі в Києві прощалися з Тарасом Позняковим - водієм сервісу BlaBlaCar, якого вбили двоє попутників навесні 2016 року.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Прощання відбулося через 5 років після смерті чоловіка, адже його тіло знайшли лише місяць тому. Правоохоронці провели численні експертизи та передали рештки Познякова батькам.

На відспівування Тараса прийшли його рідні та друзі. Поховають Познякова завтра в Дніпрі, звідки родом його батьки.

Батько Тараса впевнений, що вбивство його сина було замовним. Чоловік зазначив, що сім’я шукатиме правди та вимагатиме пошуку замовників вбивства.

Що відомо про вбивство Познякова

4 квітня 2016 року мати 25-річного львів'янина Тараса Познякова звернулася в поліцію із заявою про те, що її син поїхав до Києва і не виходить на зв'язок. У Львові колеги Познякова, який працював в одному з районних судів, розповіли, що напередодні поїздки він взяв одноденну відпустку. 6 квітня поліція оголосила Познякова в розшук.

Читайте такожУ Житомирі затримали чоловіка, який хотів отруїти вагітну дружину12 квітня стало відомо, що правоохоронці знайшли автомобіль, на якому Позняков їхав до Києва. Він виїхав на власному авто зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов за допомогою сервісу BlaBlaCar, але пізніше зв’язок з ним припинився. Розшукуваний автомобіль "Ауді А-6" виявили в одному з гаражів у Києво-Святошинському районі.

У серпні того ж року правоохоронці за підозрою у вбивстві Познякова затримали Дмитра Голуба.

23 березня 2019 року в Києві під час святкування власного дня народження на орендованій квартирі, Кінгісепп (другий підозрюваний) підірвався на вибуховому пристрої та від отриманих поранень загинув.

28 травня 2019 року вироком Києво-Святошинського районного суду Київської області Голуба засуджено до довічного позбавлення волі.

7 червня 2021 року колегія суддів Київського апеляційного суду залишила вирок щодо довічного позбавлення волі Голуба без змін.

9 грудня 2021 року стало відомо, що СБУ знайшла тіло вбитого у 2016 році водія сервісу BlaBlaCar Познякова. До пошукових робіт була залучена важка техніка, а також застосоване спеціальне технічне обладнання Збройних сил.