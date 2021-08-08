Місцеві жителі повідомили, що бешкетник й раніше поводився неадекватно.

Чоловік погрожував підірвати багатоповерховий житловий будинок в Харкові. Правоохоронці вже затримали "підривника".

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ХС.Салтівка".

Інцидент стався в районі стадіону "Металіст". Житель багатоповерхівки на вул.Дніпровській, 1 погрожував підірвати у квартирі гранату. За словами місцевих жителів, "підривник" й раніше поводився неадекватно.

Всіх мешканців багатоповерхівки терміново евакуювали у двір. На місце події приїхали поліцейські, які затримали чоловіка, що буянив.

Читайте такожУ Запоріжжі сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці-підозрюють витік газу (фото, відео) Крім того, на місце інциденту приїхала слідчо-оперативна група та газівники, які відключили газ.

На цю мить не повідомляється, чи дійсно у чоловіка була граната, а також, що стало причиною такого вчинку.

Загроза вибуху в Кабміні

Вранці 4 серпня чоловік зайшов з предметом, схожим на гранату, в будівлю Кабінету Міністрів. Він продемонстрував охороні боєприпас і став погрожувати його підірвати.

У зв'язку з цим поліція оточила квартал, була введена спеціальна операція. Правоохоронці більше години проводили з ним переговори. Згодом його затримали.

Чоловіком, який захопив Кабмін, є ветеран АТО на ім'я Володимир Прохніч. Він-підприємець з Ірпеня Київської області (з ремонту автомобілів). Згодом стало відомо, що він був незадоволений роботою держустанови та неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців. Тому й пішов на злочин.

Затриманому колишньому військовослужбовцю 43 роки. Відносно його розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю).

5 серпня чоловікові повідомили про підозру., а 6 серпня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Автор: Анастасія Горбачова