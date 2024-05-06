Відомо про одного загиблого.

У Кропивницькому сталася пожежа на "Хімрезерві", наразі її локалізовано, фахівці вивчають стан забруднення повітря.

Про це повідомив близько 14.00 голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Чиновник заявив:

"Стосовно пожежі на підприємстві Хімрезерв, що на вулиці Виставковій. За попереднім визначенням - це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС". Відео дня

Райкович додав, що доручив управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДУ обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря. Він уточнив, що пожежа не пов’язана з військовою агресією.

О 14.40 очільник ОВА повідомив, що пожежу на "Хімрезерві" локалізували. "На жаль, рятувальники виявили одного загиблого", - написав Райкович.

Трохи згодом він додав, що спеціалісти ДУ обласний центр контролю та профілактики хвороб вже розпочали дослідження щодо якості повітря.

Довкілля України - збитки від війни сягають трильйонів

Нагадаємо, війна з Росією спричиняє багатомільярдні збитки довкіллю України. Станом на жовтень минулого року їх оцінювали у понад 2 трлн грн або 55,6 млрд євро. Про це у виступі на міжнародному форумі United for Justice. United for Nature заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що з цієї суми половина збитків - через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки, горіння нафтопродуктів. Забруднення земель - понад 980 млрд грн, водойм - 60 млрд грн. Також він нагадав, що теракт росіян на Каховській греблі став наймасштабнішим актом екоциду за останні 70 років.

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