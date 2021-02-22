У Львові внаслідок пожежі у квартирі трьохповерхового житлового будинку загинули двоє людей.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
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Згідно з інформацією, пожежа сталася ввечері 21 лютого у квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку по вул. Гіпсова, 16.
«В квартирі виявлено тіла двох осіб: 1959 та 1962 р. н.», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв. м, пошкоджено стіни на площі 8 кв. м. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не викликались.
Обставини події встановлюються.
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