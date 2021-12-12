Усіх постраждалих дітей оглянули медики, чотирьох – госпіталізували.

У місті Новояворівськ, що на Львівщині, 10 дітей звернулися до медиків зі скаргами на погане самопочуття. У всіх дітей були симптоми отруєння.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, надзвичайна подія сталася 11 грудня. Близько 21:00 до медиків звернулися 10 дітей, які вдень перебували на хокейному матчі на "Льодовій арені" (вул. Тараса Шевченка, 5) у Новояворівську.

Читайте такожНа Буковині немовля загинуло внаслідок отруєння чадним газом"Всього до приймального відділення КНП "Новояворівська районна лікарня ім. Ю. Липи" Яворівського району зі скаргами на погане самопочуття звернулися 10 дітей, четверо з яких госпіталізували. Медики розцінюють їх стан як задовільний. Попередній діагноз, встановлений медиками, – "отруєння невідомою речовиною", – повідомили у департаменті Львівської ОДА.

Причини та обставини отруєння – встановлюють. Про подію повідомили відповідним службам.

Раніше стало відомо, що в Одесі школярка отруїлася "коктейлем" з коли та антисептика. У мережі з’явилася інформація, що в школі №35 підлітки вирішили пожартувати й зробили 14-річній однокласниці отруйний "коктейль".

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Автор: Мирослава Бзікадзе