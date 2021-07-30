За словами жінки, яка знайшла тварину, поліція відмовилася приймати заяву та навіть не приїхала на виклик.

Житель Маріуполя Донецької області жорстоко познущався з кота: спочатку побив, а потім живцем закопав у землю.

Цю історію розповіла користувачка Facebook, підписана як Любов Фельцман.

"Приїжджаю на дачу, йду до сусідів привітатися, дивлюся - лапи кота з-під землі стирчать. Я до кота, а він холодний, пізно. Пішла по сусідах, виявилося сусід ... вчора ввечері вбивав кота на дачі, не добив і живого закопав у землю", - написала жінка, опублікувавши фото мертвої тварини.

За її словами, від самого сусіда не почула жодних зрозумілих пояснень - лише лайку.

Читайте такожРада ухвалила нові правила утримання тварин: чого чекати власникам домашніх улюбленців"Виявилося це не перша жертва шкуродера. У нього кішки, вони не стерильні, він чекає кошенят від кішок, потім вони підростуть і він їх вбиває. Це розповіли сусіди, які приїхали на дачу, і скільки було таких живих закопаних котів, ніхто не знає", - додала Любов.

У коментарях їй порадили написати заяву до поліції за фактом знущання з тварини. Однак, за словами жінки, там заяву не прийняли.

"У поліції заяву не прийняли. Вони взагалі не приїхали", - стверджує користувачка.

"Сказали, очікуйте", - додала вона, відповідаючи на запитання, чим поліція аргументувала своє бездіяння.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова