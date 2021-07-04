39-річний громадянин України потрапив під гідравлічний домкрат.

У Польщі на залізничному мосту загинув 39-річний громадянин України.

Чоловіка під час виконання робіт причавило гідравлічним домкратом, пише "Європейська правда" із посиланням на TVP.INFO.

Трагедія сталася 3 липня у містечку Вронкі Великопольського воєводства. Правоохоронці опитують свідків. За попередньою інформацією, сталася аварійна ситуація.

Поліцейські встановлюють причини та обставини трагедії. Про випадок поінформовано Державну інспекцію праці. Справа перебуває під контролем місцевої прокуратури.

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Автор: Катерина Комолова