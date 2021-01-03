У польському місті Вроцлав внаслідок пожежі загинув 30-річний громадянин України.
Як повідомляє radiozet.pl, трагедія сталася у суботу ввечері. Займання сталося у квартирі на третьому поверсі житлового будинку.
"Після прибуття на місце поліція та пожежники виявили у квартирі тіло чоловіка на вигляд 30 років. Більше ніхто не постраждав. Також не було потреби евакуювати жителів", - йдеться в повідомленні.
У поліції не виключають, що пожежу спричинила запалена свічка.
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