У поліції не виключають, що пожежу спричинила запалена свічка.

У польському місті Вроцлав внаслідок пожежі загинув 30-річний громадянин України.

Як повідомляє radiozet.pl, трагедія сталася у суботу ввечері. Займання сталося у квартирі на третьому поверсі житлового будинку.

"Після прибуття на місце поліція та пожежники виявили у квартирі тіло чоловіка на вигляд 30 років. Більше ніхто не постраждав. Також не було потреби евакуювати жителів", - йдеться в повідомленні.

У поліції не виключають, що пожежу спричинила запалена свічка.

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Автор: Світлана Закелова