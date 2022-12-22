Інцидент трапився у Рівному, мати й батько дитинки досі не можуть оговтатися від горя.

У Рівному під час операції двомісячна дівчинка отримала жахливі опіки, внаслідок яких вона згодом загинула. Дитину обпекла грілка. Нині інцидентом займаються правоохоронці.

Батьки маленької Поліни розповіли журналістам ТСН, що у їхньої доньки була вроджена вада. Про це вони дізналися вже після того, як дитина з'явилася на світ. Лікарі казали про необхідність провести операцію.

"Виявили, що це менінгоцеле, по-простому грижка, що вона не має ніякого сполучення зі спинним мозком, що загрозу дитині ніяку не несе", - розповіла матір дитини.

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Дівчинка провела на операційному столі чотири години. Після цього матір побачила свою доньку повністю забинтованою. Дитина отримала жахливі опіки від спеціальної грілки, на якій вона лежала під час операції.

"Навіть щоки були попечені у дитини. Як за чотири години можна не подивитися взагалі?!", - не стримує болю жінка, що втратила доньку.

Завідувач відділення, де відбувалася операція, зазначив, що він вперше бачить таке за майже 40 років роботи. Дівчинку одразу перевели до реанімації, майже половина її тіла була в опіках. Лікарі боролися за життя дитини вісім годин, проте вона померла від опікового шоку.

Батьки маленької дівчинки звернулися до прокуратури. Поліція вже склала протокол, тіло дитини відправили на судмедекспертизу. У лікарні стверджують, що хочуть співпрацювати зі слідством та нічого не приховують.

Правоохоронці відкрили провадження за неналежне виконання медиками своїх обов’язків. Нині та грілка, на якій дитина отримала опіки, досі знаходиться у лікарні, ії продовжують використовувати.

За халатність винним загрожує три роки за решіткою. Маленьку дівчинку вже поховали, проте своїм батькам вона сниться щоночі. Матір не може розповідати про трагедію без сліз, батько хоче, аби винних покарали.

Халатність лікарів

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві через недбалість анестезіолога помер чоловік. Лікарі вирішили вилучити з його шлунка інтрагастральний балон, встановлений раніше за медичними показаннями.

Минулого року на Львівщині батьки звинувачували медиків у смерті новонародженого. Вони скаржилися на лікарів з перегаром та морги з щурами.

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