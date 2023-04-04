Гра двох малолітніх братів зарядженою рушницею закінчилася пораненням для одного з них.

В Одесі кардіохірурги успішно прооперували дитину, яка отримала кульове поранення в серце.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної військової адміністрації. Зазначається, що 1 квітня до медичного закладу було доставлено 7-річну дитину з травмою серця, яка сталася від влучання кулі.

"У лікарні зазначили, що гра двох братів 7-ми та 8-ми років гвинтівкою, яка, як потім з’ясувалося, була зарядженою, закінчилася пораненням. Зокрема, пораненням лівої частини грудної стінки з проникненням кулі в порожнину перикарду (серцевої сумки) та ураженням задньої стінки лівого шлуночку серця", - йдеться в повідомленні.

За словами директора Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Павла Георгієва, дитина народилася у "сорочці", бо хлопчик був вчасно госпіталізований до Татарбунарської багатопрофільної лікарні та потім переведений до Одеси, де його прооперували в ургентному порядку.

"Наші кардіохірурги виконали оперативне втручання на серці та врятували дитину", - сказав він.

Наразі хлопчик почувається краще. Правоохоронні органи про цю подію не повідомляли.

Унікальні операції в Україні

Останніми місяцями українські лікарі здійснили історичні операції. Зокрема, кілька днів тому в Одесі вперше провели трансплантацію серця.

Перед цим львівські хірурги провели унікальну пересадку легень від посметного донора. Це була друга така операція в Україні і перша, яку українські лікарі провели без допомоги іноземних колег.

Вас також можуть зацікавити новини: