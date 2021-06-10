Його життя медикам врятувати не вдалося.

У Рівному ввечері 9 червня чоловік випав з вікна 7-го поверху на автомобіль швидкої допомоги. Його життя медикам врятувати не вдалося.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному центрі екстреної медичної допомоги, подія сталася на вулиці Міцкевича в Рівному.

До однієї з тамтешніх багатоповерхівок після 20-ї години 9 червня прибула бригада Рівненської станції екстреної медичної допомоги. Її викликали, аби допомогти жінці, котру, за попередньою інформацією, під час сварки побив брат.

Поки медики оглядали потерпілу, із сусідньої квартири на 7-му поверсі випав її брат 1991 року народження.

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«Спершу він впав на дашок під’їзду, потім - на карету швидкої, а тоді й на водія екстренки. Саме він, за словами жінки, яка викликала швидку, наніс їй тілесні ушкодження. На місце події прибула ще одна бригада екстренки. Медики терміново розпочали реанімаційні заходи та помістили пацієнта в карету швидкої допомоги. Проте врятувати життя чоловіку не вдалося. Медики діагностували смерть», - зазначається в повідомленні Рівненського центру екстреної медичної допомоги.

Наразі з’ясовано, що жінка, яку нібито побив загиблий, отримала численні садна, струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. Її госпіталізовано.

Водій швидкої не травмований. Сьогодні місцева поліція проводить розслідування.

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Автор: Петро Хромих