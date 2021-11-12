Медики констатували, що в пацієнта ані переламів, ані травм, ані пошкоджень внутрішніх органів.

У Слов'янську вантажівка збила і переїхала пішохода, але той залишився живий та неушкоджений.

Аварія трапилася просто на пішохідному переході. Як повідомляло Краматорське районне управління поліції Донецької області, 3 листопада близько 18:00 у Слов'янську по вулиці Генерала Батюка 40-річний водій автомобіля ЗІЛ наїхав на 20-річного хлопця, який переходив дорогу.

Відео аварії публікували місцеві Telegram-канали. На кадрах видно, як хлопець переходить дорогу зеброю на зелене світло, коли його на великій швидкості збиває вантажівка. Удар був такий сильний, що людина відлетіла, але вантажівка ще й переїхала хлопця.

Тоді правоохоронці зазначали, що потерпілий отримав тілесні ушкодження, а слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Однак виявилося, що хлопець залишився живим та неушкодженим, йдеться в сюжеті ТСН. Хлопця доправили до лікарні, де медики зрештою констатували, що в пацієнта ані переламів, ані травм, ані пошкоджень внутрішніх органів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в місті Джерсі-Сіті (штат Нью-Джерсі, США) чоловік впав з висоти дев'яти поверхів висотної будівлі, приземлився на BMW і дивом вижив. А одесит залишився живий, коли вистрибнув з вікна 23-го поверху в житловому комплексі "Альтаїр".

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Автор: Катерина Комолова