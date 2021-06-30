Винуватцем аварії виявився 47-річний чоловік.

Нетверезий водій збив візочок з малюком у Вінницькій області.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Аварія сталась у селі Ладижинські хутори. Мама з дитиною прогулювались узбіччям, коли водій на шаленій швидкості просто зніс візочок. 11-місячна Домініка від удару випала і зазнала тяжких травм. Нині дівчинка в реанімації, в неї черепно-мозкові травми, численні переломи і забої, але вона при свідомості.

«Пролетіла машина, розвернулась, підняла пилюку, засвистіли колеса, і коляска полетіла», - розповідає мати дитини Вікторія Браславець.

Лікарі кажуть, те, що дівчинка вижила, - диво. Винуватцем аварії виявився 47-річний житель. На місці аварії поліція перевіряла його на алкоголь: тест показав 0,3 проміле. Нині він у слідчому ізоляторі. Завтра йому обиратиму запобіжний захід.

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Автор: Денис Прядко