Дівчину взяли під варту до 5 лютого.

Шевченківський районний суд Запоріжжя сьогодні обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою неповнолітній Ксенії Тимченко, яка підозрюється у жорстокому побитті школярок та вимаганні у них грошей.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Зокрема, сторона обвинувачення надала відеозапис жорстокого побиття підлітків. Після перегляду запису прокурор наголосила, що саме Тимченко була найактивнішою учасницею бійки, проявляла неабияку жорстокість та зухвалість.

Читайте такожНа Рівненщині школяр цькував вчительку в Instagram: судили його матірСуд врахував аргументи обвинувачення і обрав Тимченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 5 лютого 2022 року.

Адвокат дівчини просив суд відправити її під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада до поліції Запоріжжя звернулися батьки кількох школярок та заявили про побиття своїх дітей.

Правоохоронці з’ясували, що інцидент стався на спортивному майданчику однієї зі шкіл Шевченківського району, де четверо дівчат віком від 15 до 16 років жорстоко побили трьох школярок та вимагали у них гроші. Відео побиття з’явилося у мережі Інтернет 6 грудня.

Наразі правоохоронці проводять розслідування у кримінальних провадженнях за фактом вчинення відносно неповнолітніх потерпілих хуліганських дій (ч. 2 ст. 296 КК України), вимагання грошових коштів (ч. 2 ст. 189 КК України), виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості (ч. 3 ст. 300 КК України).

7 грудня чотирьом неповнолітнім, які брали участь у побитті школярок, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України. Дії однієї із підозрюваних додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України.

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Автор: Ірина Дубченко