У Харкові правоохоронці затримали місцевого жителя, вилучивши у його помешканні 80 кг канабісу.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що житель Харкова зберігав наркотичні засоби на території власного помешкання, розташованого в Холодногірському районі міста.
Зазначається, що 29 січня в ході проведеного обшуку виявлено та вилучено понад 80 кг канабісу, а також приладдя для виготовлення, фасування та подальшого збуту наркотичних засобів.
Вказаного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за фактом незаконного зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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