Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

У Харкові правоохоронці затримали місцевого жителя, вилучивши у його помешканні 80 кг канабісу.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що житель Харкова зберігав наркотичні засоби на території власного помешкання, розташованого в Холодногірському районі міста.

Зазначається, що 29 січня в ході проведеного обшуку виявлено та вилучено понад 80 кг канабісу, а також приладдя для виготовлення, фасування та подальшого збуту наркотичних засобів.

Вказаного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за фактом незаконного зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська