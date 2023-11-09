Корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, зазначили у МЗС України.

Міністерство закордонних справ України відкликало з закордонного відрядження консулку України, яка "допомагала" нелегалам з "терористично ризикових" країн Азії переїхати до країн Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України. Зокрема, в МЗС України відзначили, що у зовнішньополітичному відомстві панує нульова толерантність до корупції, а в разі виявлення випадків корупції серед окремих співробітників, вони "отримують та будуть завжди отримувати найрішучішу відповідь та покарання".

"Корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7", - наголосили в МЗС.

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При цьому підозрювану вже відкликано із закордонного відрядження. Також міністерство надає повне сприяння слідству, щоб всі винні отримали найсуворіше покарання.

"З метою унеможливлення подальших зловживань в МЗС негайно посилено контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією та у взаємодії з Міністерством закордонних справ України заблокували канал нелегальної міграції до ЄС вихідців із країн підвищеного терористичного ризику.

Зокрема, у результаті комплексних заходів у Києві викрито консулку Посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний "трафік".

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