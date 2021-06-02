За інформацією ЗМІ, до лікарні відвезли дев'ятьох людей, зокрема й немовля. Семирічний хлопчик у важкому стані.

У ДТП на Херсонщині зіткнулися п'ять машин. Внаслідок аварії постраждали дев'ять людей, серед них шестеро - діти.

Як повідомляє "Сегодня", семирічний хлопчик у важкому стані.

За попередньою інформацією, аварія сталася на трасі між Голою Пристанню та Олешками: водій автомобіля Volkswagen з причепом розвертався на дорозі без попереджувального сигналу, коли в нього врізалися інші машини, які їхали назустріч.

"Ми госпіталізували двох - семирічного хлопчика у важкому стані з мамою і тримісячну дівчинку з мамою - в обласну дитячу лікарню і трьох дітей чотирьох та восьми років до Голопристанської лікарні", - розповів лікар медицини невідкладних станів Юрій Шашкін.

Загалом до лікарні забрали трьох дорослих та шістьох дітей.

Місцевий Telegram-канал повідомляє, що зіткнулися сім машин, загинула 58-річна жінка.

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Автор: Катерина Комолова