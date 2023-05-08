ДБР повідомило фігурантам про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини двом правоохоронцям та ще одному співучаснику.

Як повідомили у прес-службі ДБР, у той вечір троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. Під час застілля до них приєдналася знайома дівчина. Вони вживали алкоголь, а потім зґвалтували дівчину.

Фігурантв затримано, але вони свою провину категорично заперечують.

Відео дня

ДБР вручила їм підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Подібні новини

Раніше Приморський районний суд Одеси засудив до дев'яти років позбавлення волі рецидивіста, який кілька разів зґвалтував неповнолітню. Крім того, раніше він вже скоював ґвалтування, але залякав жертву, тому вона побоялася повідомити про злочин у поліцію.

Перед цим стало відомо, що у Київській області судитимуть російського військового. Він ґвалтував та знущався з мирних жителів. Це не єдиний такий випадок. Наприклад, на Миколаївщині розслідується факт зґвалтування російським окупантом жінки. Рашист погрожував розправою їй та її дитині.

Вас також можуть зацікавити новини: