На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями Греції.

На борту транспортного українського Ан-12, який розбився у Греції під час виконання комерційного рейсу Сербія-Йорданія-Бангладеш, був "небезпечний вантаж".

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Водночас, що саме перевозив Ан-12 він не уточнив.

"Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного з двигунів. За дорученням міністра закордонних справ на базі консульства України у Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями Греції для з’ясування всіх обставин інциденту. Наразі тривають рятувальні роботи та пожежогасіння", — розповів Ніколенко.

Зазначимо, авіакомпанія "Меридан", якій належав літак, заявила, що всі вісім членів екіпажу літака Ан-12 були громадянами України, повідомляє Deutsche Welle.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня літак Ан-12 розбився на заході від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу ніша в Сербії в столицю Йорданії - Амман.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним з двигунів, проте літаку не вдалося здійснити аварійну посадку, оскільки літак загорівся ще в повітрі, швидко знизився, а потім впав на землю, після чого стався вибух.

Відомо, що Ан-12 був нібито завантажений боєкомплектом: очевидці заявляють, що "чули вибухи протягом години" після того, як літак впав.

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