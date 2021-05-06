Дитина подзвонила в поліцію й повідомила, що невідомі схопили її посеред вулиці, помістили в багажник автомобіля і відвезли.

В Одесі 10-річна дівчинка заради розваги повідомила в поліцію про своє нібито викрадення.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 5 травня близько 21:00 дитина зателефонувала в поліцію й повідомила про те, що невідомі зловмисники схопили її посеред вулиці, помістили в багажник автомобіля і відвезли в невідомому напрямку.

В ході реалізації першочергових розшукових заходів правоохоронці встановили місце знаходження дівчинки за місцем його проживання. Як з'ясувалося, з дитиною все гаразд, а повідомлення про викрадення виявилося її невдалим жартом.

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Оскільки малолітня зловмисниця ще не досягла віку, з якого настає відповідальність за вказане правопорушення, поліцейські складуть протокол щодо її матері за статтею 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як уточнили в поліції, після "повідомлення про викрадення" в дію був введений план "Перехоплення", оскільки неповнолітня заявила, що невідомі викрали її в центрі міста, на вулиці Пушкінській, де вона сиділа на лавці. Вона детально описала, як її "схопили за капюшон, пронесли приблизно п'ять хвилин і кинули в багажник" чорного автомобіля Renault. При цьому була навіть названа частина номера машини - "4859".

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Автор: Лариса Козова