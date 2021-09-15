Затриманий пояснив, що збирався продати боєприпаси.

В Одесі житель Херсона зберігав бойові гранати у камері схову супермаркету. Також він влаштував сховище на своїй орендованій квартирі. Боєприпаси чоловік хотів продати.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у Facebook.

Так, до правоохоронних органів надійшла інформація з одного супермаркету. Заявники розповіли, що адміністрація магазину звернула увагу на підозрілу сумку в шафі камери схову, де відвідувачі на деякий час залишають свої речі.

Вибухотехніки в сумці виявили дві гранати РГД-5 із запалами. Власника боєприпасів співробітники поліції розшукали менш ніж за добу і затримали в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку в орендованій ним квартирі правоохоронці вилучили ще чотири аналогічні гранати.

Як пояснив 39-річний зловмисник, в Одесу боєприпаси він привіз з Київської області, і мав намір продати, але покупця знайти не встиг.

Вилучені предмети поліцейські направили на експертизу. Наразі з'ясовуються всі обставини події та походження гранат.

Фігуранту оголосили підозру за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один інцидент з гранатою на Одещині. Чоловік "тероризував" людей, він ходив по селу та погрожував перехожим боєприпасом.

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Автор: Лариса Козова