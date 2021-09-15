Боєприпаси він привіз з Київської області / фото - od.npu.gov.ua

В Одесі житель Херсона зберігав бойові гранати у камері схову супермаркету. Також він влаштував сховище на своїй орендованій квартирі. Боєприпаси чоловік хотів продати.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у Facebook.

Так, до правоохоронних органів надійшла інформація з одного супермаркету. Заявники розповіли, що адміністрація магазину звернула увагу на підозрілу сумку в шафі камери схову, де відвідувачі на деякий час залишають свої речі.

Вибухотехніки в сумці виявили дві гранати РГД-5 із запалами. Власника боєприпасів співробітники поліції розшукали менш ніж за добу і затримали в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку в орендованій ним квартирі правоохоронці вилучили ще чотири аналогічні гранати.

Як пояснив 39-річний зловмисник, в Одесу боєприпаси він привіз з Київської області, і мав намір продати, але покупця знайти не встиг.

Вилучені предмети поліцейські направили на експертизу. Наразі з'ясовуються всі обставини події та походження гранат.

Де саме чоловік взяв гранати - поки що не повідомлюється / фото - od.npu.gov.ua

Фігуранту оголосили підозру за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один інцидент з гранатою на Одещині. Чоловік "тероризував" людей, він ходив по селу та погрожував перехожим боєприпасом.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова