В Одесі загинув чоловік, якого збив автомобіль і переїхав автобус.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася 11 лютого в Суворовському районі Одеси на розі вулиць Сахарова і Заболотного.

Читайте такожУ передмісті Одеси жінка розбила цеглою шию автомобілів

Попередньо встановлено, що 28-річний водій Opel Astra збив 55-річного чоловіка, який перетинав дорогу поза пішохідним переходом. Від удару потерпілого відкинуло на перехрестя, де його переїхав автобус під керуванням 43-річного водія.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, в ході слідства буде дано правову оцінку діям кожного з водіїв.

Обидва транспортні засоби доставили на штрафмайданчик.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова