В Одесі загинув чоловік, якого збив автомобіль і переїхав автобус.
Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася 11 лютого в Суворовському районі Одеси на розі вулиць Сахарова і Заболотного.
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Попередньо встановлено, що 28-річний водій Opel Astra збив 55-річного чоловіка, який перетинав дорогу поза пішохідним переходом. Від удару потерпілого відкинуло на перехрестя, де його переїхав автобус під керуванням 43-річного водія.
Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, в ході слідства буде дано правову оцінку діям кожного з водіїв.
Обидва транспортні засоби доставили на штрафмайданчик.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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