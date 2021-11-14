Зловмисники намагалися втекти, для їх затримання правоохоронці застосували травматичну зброю.

У Київському районі Одеси іноземці пограбували авто, після чого поліція влаштувала погоню і затримала групу злочинців, використовуючи зброю. Один з підозрюваних в ході перестрілки отримав поранення в ногу.

Як повідомляють у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався вчора ввечері.

Так, потерпілий припаркував свій автомобіль Mitsubishi біля магазину і відлучився. У цей момент, за інформацією поліції, троє вихідців із Закавказзя пошкодили колесо іномарки. Потім, почекавши, щоб власник машини відвернувся на "поломку", витягли з салону сумку з цінними речами (документами, мобільним телефоном з іншим) і поїхали на своєму авто.

Про крадіжку водієві сказав випадковий свідок, який побачив те, що відбувається з розташованої недалеко зупинки громадського транспорту. Власник Mitsubishi підняв шум, на його крики відреагували оперативники обласної поліції, які опинилися поруч. Вони спробували зупинити автомобіль зловмисників, але ті тільки збільшили швидкість руху. При цьому, іноземці пошкодили кілька транспортних засобів, серед яких - автомобіль правоохоронців. Після зіткнення підозрювані вискочили зі своєї машини й кинулися бігти.

Читайте такожУ ДТП на Одещині авто поліції виїхало на зустрічну смугу: серед постраждалих діти (відео)"Для їх затримання поліцейськими було застосовано пристрій травматичної дії, в результаті чого один з підозрюваних отримав поранення ноги, йому на місці надана медична допомога", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі троє фігурантів раніше вже притягувалися до відповідальності за аналогічні злочини. Наразі їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їх дії кваліфікували за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правомірність дій працівників поліції, включаючи застосування ними зброї, буде встановлюватися в ході службового розслідування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі суд обрав запобіжний захід горе-водієві, який на смерть збив дівчину-підлітка і втік.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова