Військовий-юрист вимагав у солдата 6 тис. доларів в обмін на обіцянку, що той не потрапить до армії.

В Одесі військовий вимагав у мобілізованого солдата 6 тисяч доларів за послугу, яка юридично зробила б з мами його "клієнта" інваліда.

Як повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області, фігурантом провадження став помічник командира з правової роботи - начальник юридичної групи однієї з військових частин Одещини.

За даними слідства, капітан юстиції пообіцяв солдату, якого мобілізовано для проходження служби, "угоду". Зокрема, за 6 тис. доларів вплинути на уповноважену особу лікарської комісії Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи та оформити певні документи. Але не для свого підлеглого (солдата), а для його матері.

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"Документи про надання жінці статусу людини з інвалідністю стало б законною підставою для звільнення її сина з військової служби",- розповіли у поліції.

За фактом вимагання й одержання хабаря капітану повідомили підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ. Затримали його на місці злочину - одразу після отримання першої частини "білого білету" - 2 тис. доларів. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 402 тис. 600 гривень. Офіцеру загрожує до восьми років з конфіскацією майна.

В Одесі спіймали командира-хабарника, який погрожував підлеглим

Нагадаємо, у травні в Одесі викрили командира одного з батальйонів, який закупив парко-гаражне обладнання за значно завищеною ціною та нажився на ЗСУ. Зокрема, підполковник доручив підлеглим моніторинг цінових пропозицій, щоб визначитися з ціною, але придбав товари – на свій розсуд – за 1 млн грн замість 300 тис. грн. При цьому підлеглим, щоб не "балакали", погрожував відправкою на фронт.

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