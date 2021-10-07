Вогнеборці оперативно загасили перекриття у приймальній комісії Національного педагогічного університету ім. Ушинського.

В Одесі рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні приймальної комісії одного із вишів.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні приблизно о 14:20 до Служби порятунку надійшла інформація про загорання одноповерхової будівлі по вулиці Старопортофранківська, 34.

З'ясувалося, що горить дерев'яне перекриття будівлі приймальної комісії Національного педагогічного університету ім. Ушинського.

Пожежу було ліквідовано о 14:39 на площі 15 кв. м.

Загиблих та постраждалих немає.

Читайте такожВ Одесі під час гасіння пожежі загинув рятувальникВід ДСНС залучалися 6 одиниць пожежної техніки та 30 рятувальників.

Про причини загорання поки не повідомляється.

Як вже повідомляв УНІАН, цього літа в Одесі сталася пожежа в гуртожитку Одеського національного медичного університету - вогонь спалахнув у кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі. В результаті постраждав один студент.

Також повідомлялося про пожежі в урологічному відділенні Одеської мкл №10. На час гасіння загоряння було евакуйовано 36 осіб, зокрема лежачих пацієнтів.

Автор: Лариса Козова