В Одесі рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні приймальної комісії одного із вишів.
Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні приблизно о 14:20 до Служби порятунку надійшла інформація про загорання одноповерхової будівлі по вулиці Старопортофранківська, 34.
З'ясувалося, що горить дерев'яне перекриття будівлі приймальної комісії Національного педагогічного університету ім. Ушинського.
Пожежу було ліквідовано о 14:39 на площі 15 кв. м.
Загиблих та постраждалих немає.
Читайте такожВ Одесі під час гасіння пожежі загинув рятувальникВід ДСНС залучалися 6 одиниць пожежної техніки та 30 рятувальників.
Про причини загорання поки не повідомляється.
Як вже повідомляв УНІАН, цього літа в Одесі сталася пожежа в гуртожитку Одеського національного медичного університету - вогонь спалахнув у кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі. В результаті постраждав один студент.
Також повідомлялося про пожежі в урологічному відділенні Одеської мкл №10. На час гасіння загоряння було евакуйовано 36 осіб, зокрема лежачих пацієнтів.