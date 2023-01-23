Мешканка Херсонської області проведе у в'язниці 5 років за те, що вирішила допомогти Путіну.

В Україні винесли перший судовий вирок за організацію фейкового "референдуму", проведеного Росією у вересні на окупованих територіях. Тюремний строк отримала колаборантка з Херсонської області, повідомляє СБУ.

В суді було доведено, що мешканка Бериславського району на початку повномасштабного вторгнення пішла на співпрацю з росіянами і стала працювати в окупаційній адміністрації. Зокрема вона займалася організацією та проведенням незаконного псевдореферендуму.

"Зловмисниця формувала так звані реєстри виборців на території району, закликала людей прийти на дільниці і проголосувати на користь країни-агресора. Вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну "позначку в бюлетенях", – розповіли в СБУ.

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Після звільнення району в жовтні колаборантку затримали співробітники СБУ, які проводили стабілізаційні заходи.

На основі зібраних доказів суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Оскільки обвинувачена пішла на співпрацю зі слідством, суд призначив їй всього 5 років в'язниці і позбавив права працювати в органах влади і займатися діяльністю, пов'язаною з виборами, протягом 10 років.

Псевдореферендуми на захоплених територіях України

Після поразки в Харківській області Росія вирішила терміново провести "референдуми" на тих територіях України, які ще залишилися під її контролем. Незаконне голосування проходило з порушенням всіх можливих правил, а населення намагалося всіляко ухилитися від участі в ньому.

Ні Україна, ні інші держави не визнали ні сам "референдум", ні його неправдоподібні результати.

Після цього українські правоохоронці відкрили кримінальні справи проти головних організаторів незаконного голосування.

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