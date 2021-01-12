На Одещині чоловік застрелив дружину / фото zaodessu.com.ua
В Одеській області чоловік застрелив дружину, а потім наклав на себе руки.
Читайте такожУ Дніпрі чоловік вдарив ножем охоронця ТРЦПро це пише Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що вбивство сталося сьогодні близько 08:30 в селі Виноградівка, Болградського району.
Чоловік застрелив дружину зі своєї зареєстрованої мисливської рушниці, потім з цієї ж рушниці застрелився сам.
Поліція проводить розслідування і вилучила зброю.
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