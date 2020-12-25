Діти грали у дворі і забігли в сарай, де спрацював саморобний пристрій для відлякування злодіїв.

В Одеській області дві шестирічні дівчатка дістали вогнепальні поранення.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, НП сталася в Лиманському районі.

Одна дівчинка дістала вогнепальне поранення дробом обох ніг, її подруга - поранення живота. Обох доставлено до медичного закладу, їх стан зараз задовільний.

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За попередньою інформацією, діти грали у дворі і забігли в сарай, де спрацював саморобний пристрій, який батько однієї з дівчаток встановив для відлякування злодіїв. Батьки в цей час перебували в будинку. Поліція вирішує питання про внесення інформації про надзвичайну подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

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Автор: Лариса Козова