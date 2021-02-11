29-річний зловмисник жорстоко побив пенсіонерку, зламавши їй ніс. Суд відправив його під варту.

В Одеській області за згвалтування 74-річної жінки заарештовано молодого чоловіка.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно в жовтні минулого року в Березівському районі.

"Вночі 29-річний чоловік, розбивши вікно, проник до будинку 74-річної односельчанки. Він побив господиню - зламав їй ніс і завдав черепно-мозкову травму. Після чого проти її волі вступив з нею в статевий зв'язок. За результатами проведених експертиз, поліцейські встановили і затримали зловмисника", - заявили в главку.

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Наразі йому оголошено підозру за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Цього тижня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомило УНІАН джерело в поліції, зловмисник близько півночі розбив віконне скло і проник в приватний будинок жінки, 1946 р.н., яка була прикута до ліжка. Він побив потерпілу, зґвалтував і втік. За деякими даними, він також викрав її цінні речі. Постраждала була госпіталізована у важкому стані.

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Автор: Лариса Козова