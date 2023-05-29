Затримано організатора "каналу". Клієнтів знаходили через "сарафане радіо".

На Одещині в перевезенні ухилянтів викрито так званих "таксистів", які за окремі кошти надавали клієнтам додаткову послугу.

Як повідомили в регіональному главку Національної поліції, заблоковано нелегальний канал, до організації якого причетний одесит. Допомагали йому з трансфером для ухилянтів ще кілька жителів регіону.

За даними поліції, жадаючих виїхати з України зловмисники знаходили за допомогою так званого "сарафанного радіо". Телефоном організатор пояснював клієнтам умови, зазначав вартість перетину кордону та проводив відповідний інструктаж.

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Зокрема, у певному місці в Одесі ухилянтів зустрічав "таксист", який за 1 тис. гривень доставляв їх до кордону з Молдовою та забирав частину коштів - 6 тис. доларів - для подальшої передачі організатору.

"Після перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску "туристів" на території Молдови чекало авто, водій якого за 100 доларів доставляв кожного клієнта у визначене місце", - розповіли у поліції.

Крім того, за окрему плату – від 350 до 500 доларів - ділки пропонували ще одну послугу – відмітки у закордонному паспорті про нібито легальний перетин кордону.

Як зазначається, 25 травня поліцейські спільно з працівниками внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України цей канал заблокували, а його організатора затримали. У одесита вилучили 6,5 тис. доларів, які він одержав від чергового "клієнта".

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення через кордон) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави - 268 тис. 400 грн. Фігуранту загрожує до дев'яти років тюрми.

Зараз проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення всіх учасників злочинної діяльності до відповідальності, в тому числі тих, хто має відношення до "додаткової послуги".

До яких ще хитрощів вдаються заповзятливі "помічники"

На Тернопольщині викрили працівницю міграційної служби, яка допомагала з оформленням документів чоловікам, які хотіли виїхати за кордон. За 6 тис. доларів вона обіцяла вплинути на рішення військово-лікарської комісії, яка видає довідки про тимчасову непридатність до військової служби.

В Кировоградській області затримали провідника, який "транспортував" ухилянтів у вентиляційній системі вагону до країн Євросоюзу. Для цього чоловік обладнав спеціальну схованку у своєму купе, де ховав "клієнтів" під час проходження прикордонного паспортного контролю. Ухилянтам доводилося згортатися буквою "зю", щоб вміститися у цю порожнину.

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