Вартість такої "послуги" сягала 2,5 тис. дол.

Правоохоронці затримали співробітника "Укрзалізниці", який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.

"Провідник потяга Запоріжжя – Перемишль налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу, обладнавши спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю. За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у "згорнутому" стані", - йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Зазначається, що вартість такої "послуги" сягала 2,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.

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Провідника затримали на пункті пропуску "Мостиська-2" на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

У Державній прикордонній службі України показали "VIP-купе з вітерцем". При цьому зазначили, що військовозобов’язаний українець, аби по-тихому виїхати залізницею до Польщі, заплатив 85 тисяч гривень провіднику потяга.

"Не допомогло. Прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією його таки знайшли. Тож гроші пішли на вітер, а провідник – під варту", - сказано в повідомленні.

Вивезення ухилянтів за кордон - деталі

12 квітня викрито схему незаконного переправлення військовозобов’язаних з Хмельниччини через державний кордон України. До її організації причетні кілька жителів Одещини. Вони оформляли фіктивні документи про зняття чоловіків призовного віку з військового обліку за станом здоров’я.Вартість вирішення "питання" – від 3 тис. до 3 тис. 500 доларів. Затримано одного із фігурантів справи – одесита.

У Закарпатській області прикордонники затримали 8 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.