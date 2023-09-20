Організатор мережі - колишній військовий льотчик, який на момент затримання працював на одному з оборонних підприємств та передавав росіянам секретні дані.

На Миколаївщині правоохоронці викрили російську агентурну мережу, до складу якої входили колишні військові, співробітник міськради Миколаєва та представниця благодійного фонду.

За даними слідства, проросійськи налаштований мешканець Миколаєва – колишній військовий льотчик, який на даний час є працівником одного з оборонних підприємств, добровільно змовився з росіянами.

На завдання свого російського куратора він збирав, аналізував та передавав дані про військові об’єкти, озброєння та військову техніку, розташування особового складу ЗСУ та іншу інформацію із зазначенням географічних координат для ідентифікації на місцевості.

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До "роботи" на росіян він залучив своїх однодумців: співробітника одного з департаментів Миколаївської міськради, заступницю керівника німецько-українського благодійного фонду та свого товариша по службі – військового пенсіонера. Отриману від спільників інформацію чоловік також передавав куратору.

Правоохоронці зазначають, що організатор агентурної мережі мав доступ до інформації з грифом "Таємно" та передавав ворогу дані про техніку, яка ремонтується на підприємстві, які запчастини використовуються та звідки надходять, місце розташування ремонтних потужностей, копії контрактів на закупівлю послуг ремонту та обслуговування, технічну документацію на запчастини.

Всі четверо ретельно конспірувалися та використовували псевдоніми, а інформацією обмінювалися на відкритій місцевості й лише при особистих зустрічах. Наразі суд вже заарештував їх.

У Слов’янську затримали ворожу коригувальницю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Слов’янську затримали чергову ворожу коригувальницю. Жінка кілька місяців у текстових повідомленнях підтверджувала ворогу місця російських обстрілів та повідомляла про вогневі позиції ЗСУ, зокрема розрахунки РСЗВ у Слов’янську та його околицях.

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