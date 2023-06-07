Вони брали участь у штурмі населених пунктів Донбасу.

Служба безпеки повідомила про підозру ще 7 учасникам терористичних організацій "Л/ДНР", які воювали проти України, серед них найманці з угруповань Міноборони РФ під назвою "Шторм".

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисники потрапили в полон українських захисників у травні цього року на Авдіївському напрямку.

Спецслужбою встановлено, що всі вони у різний час приєднались до лав окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.

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Зазначається, що перебуваючи у складі російських військ, бойовики брали активну участь у штурмі населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

"Один із фігурантів ще з 2015 року входив до рядів терористичного угруповання "Шум" так званого "козачого союзу області війська донського". Після початку повномасштабного вторгнення Росії він добровільно "записався" до одного із новостворених загонів Міноборони РФ під назвою "Шторм". Ще двоє зловмисників, які вступили до цього окупаційного підрозділу, є мешканцями Донеччини. У 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України. Інші двоє бойовиків з терористичних груп "Оплота" воювали проти Сил оборони в районах Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині, а також поблизу Миколаївки в Луганській області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як поінформували в СБУ, серед затриманих – стрілок та механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілкового полку ЗС РФ (відомого як угруповання "Восток"). Зловмисники атакували позиції Сил оборони під Авдіївкою з використанням російської артилерії.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 1. ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації). Також злочинні дії одного із бойовиків з лав "Востока" додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми", - заявили в СБУ.

В Харківській области "прапороносця" РФ над Вовчанськом

Як повідомляв УНІАН, до 15 років за ґратами засуджено зрадника з Харківщини, який підняв прапор РФ над Вовчанськом. Засудженим є 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько "Чиж". Після тимчасового захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з представником ФСБ та командиром підрозділу "вагнерівців". Кожен із них ставив зраднику різні завдання.

Так, за вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район.

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