Він відповідальний за наказ про захоплення аеродрому "Київ-Антонов-2".

Українські правоохоронці заочно повідомили заступнику командуючого повітряно-десантних військ російських збройних сил про підозру через наказ про захоплення аеродрому "Київ-Антонов-2" (Гостомель) та інших об’єктів інфраструктури в Україні.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, його підозрюють у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей, а також у веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який обіймає цю посаду з 2019 року.

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За даними слідства, саме він був відповідальним за підготовку та віддавав накази й розпорядження про ураження та захоплення наземних цілей та інших об’єктів на території України підрозділами повітряно-десантних військ РФ із застосуванням підрозділів армійської авіації.

Зокрема, серед них була й інфраструктура аеродрому "Київ-Антонов-2" АТП ДП "Антонов".

"Таким чином він забезпечив широкомасштабне вторгнення підрозділів РФ на територію України з метою її окупації. Ці дії підозрюваного призвели до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. А також заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури", - зазначили у прокуратурі.

Згідно з даними на сайті НАЗК санкції про Концевого Україною наразі не застосовані.

Концевий продовжує брати участь у збройній агресії проти України та віддавати злочинні накази.

Україна отримала заочний донат на "Мрію"

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року під час вторгнення на аеродром "Антонов" міста Гостомель окупанти знищили український грузовий літак-легнеду "Мрію".

Наразі на заводі "Антонов" розглядають ідею створити благодійний фонд для відновленні літака. Там зазначили, що вже мають перший неофіційний донат від 16-річного Богдана.

Хлопець мешкає у Сумській області та являється шанувальником літаків, а найбільше української "Мрії". Саме він надихнув командира екіпажу "Мрії" Дмитра Антонова організувати фонд для відновлення літака.

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