Правоохоронці вилучили каменю на десятки мільйонів гривень.

Поліція перекрила канал збуту бурштину в Китай та країни Близького Сходу і вилучила каменю на 30 млн гривень. Контрабандисти розробили спеціальний мобільний додаток, через який продавали український бурштин.

За інформацією Національної поліції, учасники злочинної організації незаконно видобували бурштин, купували незаконно видобутий дорогоцінний камінь великих фракцій - так званий «пейзаж» - у північних районах Рівненської області та контрабандно вивозили його за кордон, зокрема до країн Близького Сходу та КНР.

Організація складалася з громадян України та іноземців.

«Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук охочих придбати бурштин, а також проводили аукціони онлайн. Надалі відправляли бурштин за кордон контрабандним шляхом за підробленими документами», - розповіли правоохоронці.

Окрім того, встановили слідчі, зловмисники розробили спеціальне програмне забезпечення - мобільний додаток для обміну інформацією про нелегально добутий бурштин.

«За допомогою додатку клієнти, які перебували за кордоном, могли обирати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовляти їх, безготівково оплачувати та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом», - повідомили в поліції.

1 червня правоохоронці провели 46 обшуків на території Рівненської, Київської областей та міста Києва за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та місцями зберігання незаконно видобутого бурштину.

Читайте такожТопази, берил, кварц: в Україні розкрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння (фото)Під час обшуків вилучено, зокрема, понад тонну незаконно видобутого бурштину-сирцю, бурштин - «пейзаж» та ювелірні вироби з незаконно видобутого бурштину загальною вагою 485 кг, обладнання для кустарної обробки каміння, гроші від реалізації каменю – 130 тис. доларів та 30 тис. євро. Загалом під час обшуків вилучено незаконно видобутого бурштину приблизно на 30 млн гривень.

Зараз чотирьох учасників злочинної організації затримано. Їм вручені підозри про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) та ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Світлана Закелова