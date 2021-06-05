Розслідування триває.

В Ужгороді поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з кошеням.

Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Зазначається, що напередодні 4 червня близько 21:00 поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці Гвардійській знайшли мертве кошеня, на тілі якого є ознаки жорстокого поводження.

«Працівники поліції провели першочергові слідчі дії, опитали жителів даного мікрорайону та встановили, що до жорстоких дій над кошеням можуть бути причетні діти. Зараз вже відомо про двох малолітніх віком 6 та 8 років», – говориться у повідомленні.

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Для з’ясування всіх обставин події відкрили кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження над тваринами).

Окрім цього з родиною працюватимуть ювенальні поліцейські, щоб не допустити повторення таких вчинків дітьми та з’ясувати, що стало причиною такої поведінки малолітніх.

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Автор: Катерина Шварц