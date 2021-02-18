Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження та речові докази.

У центрі Харкова невідомі розтрощили 10 скляних вітрин та вхідні двері до магазину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Харківського райуправління поліції №3 у четвер, 18 лютого, близько 03:10.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження та речові докази.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Автор: Денис Прядко