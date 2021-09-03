Мешканка столиці побачила свого коханого у компанії з пляшкою та вдарила його у живіт, цього було достатньо - чоловік помер.

У Києві через побутовий конфлікт загинув чоловік. Правоохоронці підозрюють у причетності до смерті мешканця столиці жінку, яка перебувала із ним у стосунках. За даними слідства, вона вдарила свого обранця ногою у живіт, через те, що він вживав алкоголь.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

Так, у поліцію звернувся чоловік, який мешкає у будинку на Військовій вулиці. Він повідомив, що знайшов свого сусіда мертвим. На місце інциденту одразу виїхали правоохоронці. У квартирі, де знаходився труп, вони також побачили чоловіка та жінку, які стверджували, що їх друг просто заснув. Компанія вживала алкоголь.

Проте така версія правоохоронцям здалася не дуже правдивою. Труп чоловіка оглянув судово-медичний експерт, проте він не знайшов на тілі видимих причин смерті. Тіло відвезли на експертизу і вже там встановили, що чоловік загинув внаслідок пошкодження внутрішнього органу, яке могло спричинити побиття.

Поліція почала досудове розслідування та з'ясувала, що до смерті чоловіка причетна жінка, яка з ним мешкала. Вона прийшла до квартири свого коханого та побачила, що він разом з друзями вживає алкоголь.

Читайте такожДушив і поїв алкоголем: під Вінницею затримали чоловіка за спробу згвалтувати 11-річну дівчинку (фото)Жінка розізлилася, вона вдарила обранця ногою у живіт. Цього було достатньо, він помер на місці. Мешканка столиці хотіла покарати свого коханого за любов до алкоголю, проте не врахувала, що від жорстокого застосування сили вона може позбавити його життя.

Наразі жінку затримали, поліція вже повідомила їй про підозру у вчиненні злочину за статтею про умисне тяжке ушкодження, яке спричинило смерть. Підозрювана знаходиться під домашнім арештом, їй загрожує до десяти років тюрми.

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Автор: Поліна Кузенко