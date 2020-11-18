Обвинувачений поліцейський перебуває під вартою без можливості внесення застави.

У суді Переяслав-Хмельницькому розпочалося чергове засідання у справі про вбивство копами 5-річного Кирила Тлявова.

Про це у Facebook написала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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На засіданні будуть досліджувати письмові докази. За словами Венедіктової, на це виділили три дні поспіль.

Також глава Офісу генпрокурора зауважила, що у справі вже відбулося 18 засідань. Судді розглянули, зокрема, протоколи оглядів місць події та обшуків, слідчих експериментів й висновки експертиз.

Обвинувачений поліцейський перебуває під вартою без можливості внесення застави. У жовтні йому продовжили запобіжний захід ще на 60 діб.

Водночас інших двох фігурантів з-під варти звільнили після внесення застави. Неповнолітній перебуває під наглядом матері.

Вбивство Кирила Тлявова: що відомо

31 травня у Переяслав-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку влаштували стрілянину з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, розташованих у місці, де могли перебувати люди.

В результаті стрілянини загинув 5-річний Тлявов, який перебував на дитячому майданчику біля будинку.

Патрульним оголосили підозру в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї групою осіб (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) та в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Пізніше ДБР оголосило про підозру третій особі. За даними слідства, цей чоловік перебував разом із вже раніше затриманими двома правоохоронцями і також здійснював постріли зі зброї. Зброю, з якої вбито дитину, не знайдено.

Потім прокуратура повідомила про підозру 16-річному неповнолітньому (сину Петровця), який став ще одним фігурантом справи.

23 грудня ДБР направило справу до суду. Того дня директор ДБР Роман Труба заявив, що один з підозрюваних обвинувачується у вбивстві дитини через необережність. Всі четверо – в хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї

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Автор: УНІАН