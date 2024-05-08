Співробітник Управління державної охорони перебував в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Завершено досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві, де загинув підліток. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

"7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись в вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", – йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків, а його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

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В ДБР повідомили, що у ході розслідування встановлено, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів.

"Тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що після ознайомлення стороною захисту, справу буде скеровано до суду.

Трагедія на фунікулері в Києві - головні новини

7 квітня 2024 року на фунікулері в Києві стався конфлікт між 30-річним працівником Управління державної охорони (УДО) та групою підлітків. Чоловік штовхнув підлітка, той, падаючи, розбив головою вікно та отримав поріз шиї і через інтенсивну втрату крові помер до приїзду швидкої.

Загинув 16-річний Максим Матерухін. В останню путь юнака проводжали близько сотні людей. Окрім родичів та сусідів попрощатися з Максимом прийшло багато однолітків, а також вчителі. Зазначали, що він був безконфліктним. Максима поховали на Берковецькому кладовищі.

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