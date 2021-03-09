Підозрювану у звірячому вбивстві поліцейської в Києві взяли під варту

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Шевченківський райсуд Києва взяв підозрювану у вбивстві поліцейської в столиці під варту на два місяці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Читайте такожНа Львівщині накрили членів банди, яка викрадала людей Наразі триває подальше встановлення всіх обставин та мотивів убивства. Призначено низку експертних досліджень. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Жорстоке вбивство в Києві: деталі 7 березня близько 3:00 до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Бажана виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Експерти виявили на тілі вбитої численні колото-різані поранення та інші травми.

Столичного главку відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вбитою виявилася поліцейська, а підозрювану у її вбивстві затримали. Відомо, що жінки товаришували.

Попередньою причиною вбивства слідчі вважають раптово виниклий конфлікт між затриманою підозрюваною та загиблою. Також, за попередніми даними, мотив злочину не пов’язаний зі службовою діяльністю вбитої. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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