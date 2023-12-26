Вона тероризувала і намагалася тримати у страху мешканців Волині.

Служба безпеки України разом з представниками Нацполіції затримала на Волині злочинну банду, яка вибивала неіснуючий борг з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ.

Йдеться про бійця, який повернувся з передової для лікування та реабілітації - на нього насіли шахраї та почали вимагати суму у понад 120 тисяч гривень, уточнив прес-центр СБУ.

Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за "мирне вирішення спірних питань".

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Почувши відмову у сплаті "данини", учасники банди напали на українського воїна і завдали йому тілесних ушкоджень, унаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву рекетирам, вони погрожували потерпілому фізичною розправою.

СБУ затримала трьох учасників злочинного угруповання під час отримання ними частини грошей від чоловіка.

За даними слідства, організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за пограбування.

"До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників "на волі", які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання. Отримані злочинним способом гроші зловмисники направляли на власні потреби, а також поповнювали "злодійську касу". Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження)", - йдеться у повідомленні.

Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

СБУ заблокувала схему збагачення на боєприпасах ЗСУ

Раніше СБУ ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. В результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки.

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

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