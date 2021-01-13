Вибух стався, коли чоловік самостійно міняв газовий балон на кухні.

У місті Білгород-Дністровський в Одеській області подружжя дістало тяжкі травми через вибух газу в житловому будинку.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 12 січня приблизно о 19:40 до служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що на вул. Тираспольській стався вибух у житловому будинку.

Як з'ясувалося, у приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші, що призвело до руйнування частини стелі, внутрішньої перегородки і частини зовнішньої стіни на площі 15 кв. м.

Внаслідок вибуху постраждали двоє мешканців будинку, яких бригадою швидкої допомоги доставлено до медичного закладу у тяжкому стані.

До ліквідації наслідків події залучалися 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 осіб особового складу.

«Ймовірна причина події - витікання газу з побутового балона», - сказано в повідомленні.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, газовий балон вибухнув у будинку, який орендує сім'я з дитиною.

Внаслідок події 26-річний чоловік і його 31-річна дружина дістали термічні опіки.

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«На щастя, 10-річний хлопчик не постраждав», - акцентували в управлінні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Встановлено, що вибух стався, коли чоловік самостійно міняв газовий балон на кухні.

Порушено провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Балон вилучили з місця події і призначили низку експертиз.

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Автор: Лариса Козова