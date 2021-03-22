Разом зі смертником загинули ще чотири людини, п'ятеро постраждалих у лікарні.

В одній з будівель на околиці міста Гуанчжоу на півдні Китаю чоловік активував вибухівку, убивши себе і чотирьох осіб.

Вибух стався вранці в понеділок, 22 березня, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію. Ще п'ятеро людей внаслідок події отримали поранення.

"Всі поранені були відправлені до лікарні для лікування, справа розслідується", - заявили правоохоронці, додавши, що за попередньою інформацією, підозрюваний - 59-річний місцевий житель на прізвище Ху, він помер на місці події.

Читайте такожУ Житомирі під час переслідування водій іномарки підірвав себе гранатоюЯк повідомляють місцеві ЗМІ, в цій адміністративній будівлі розташовується громадський комітет. Видання Hk.on.cc зазначає, що вибух стався на другому поверсі. В результаті зруйнувалися стіни та стеля.

Місцева влада розповіла, що чоловік раптово увійшов до будівлі з бомбою на спині та вибухнув.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

A MASSIVE #explosion at a government office in #China has left several people dead.



Video taken at the scene of the blast in #Mingjing village in the south of the county shows rubble strewn inside the office after parts of it collapsed. pic.twitter.com/77z67liZ1A — ☝️Index Hakeem☝️ (@hakrashaa) March 22, 2021

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Переклад: Катерина Комолова