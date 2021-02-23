51-річна жителька Новодністровська отримала тяжкі травми і перебувала у вкрай тяжкому стані.

У Чернівецькій області у лікарні померла 51-річна жінка, яка учора постраждала внаслідок вибуху гранати у квартирі в місті Новодністровську.

Як повідомив УНІАН головний лікар Сокирянської центральної районної лікарні Олександр Андрійчук, жінка померла в реанімаційному відділенні медзакладу внаслідок травм, отриманих під час вибуху.

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За словами медика, ввечері 22 лютого постраждалу госпіталізували до лікарні у вкрай тяжкому стані.

«Вона була без свідомості. Вранці прийшла до тями, однак, на жаль, згодом померла», – сказав Андрійчук.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, вибух гранати стався під час конфлікту між двома чоловіками у квартирі. Зокрема, у 56-річного власника помешкання гостював 47-річний місцевий житель. У процесі застілля між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість дістав гранату, привів її в дію та кинув на кухню, де перебувала співмешканка власника квартири.

Поліція відкрила три кримінальні провадження за цим фактом, які передбачені статтями 15 (замах на кримінальне правопорушення), 115 (умисне вбивство) та 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вибух в багатоповерхівці у Чернівецькій області: що відомо

Ввечері 22 лютого в місті Новодністровськ Чернівецької області у квартирі дев’ятиповерхового будинку стався вибух.

До лікарні госпіталізували одного постраждалого.

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Автор: Микола Кобилюк