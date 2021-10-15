Постраждалий був екстрено госпіталізований / фото ua.depositphotos.com

У Дніпрі водій на автомобілі "ВАЗ" збив 12-річного хлопчика на пішохідному переході.

Про це повідомляє Telegram-канал"Дніпро оперативний".

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Наїзд стався на вулиці Андрія Сахарова, 15.

"Дитина йшла по пішохідному переходу, її повністю закрила собою маршрутка, в цей час "ВАЗ" вирішив зробити об'їзд зі швидкістю 100 км/год", - сказано в повідомленні.

Швидкість "ВАЗа" була настільки велика, що авто змогло зупинитися тільки в 100 метрах від місця аварії.

Дитину відкинуло на 30 метрів. Потерпілий був екстрено госпіталізований. Інформації про стан постраждалої дитини на цю мить немає.

Скриншот Telegram

За неофіційною інформацією, водій намагався втекти з місця ДТП під приводом, що на нього вдома чекає родина.

Скриншот Telegram

Порятунок дитини в Одеській області:

В Одеській області поліцейські за дві години розшукали в лісі зниклого дворічного хлопчика. Для пошуків дитини був задіяний особовий склад територіальних підрозділів поліції та рятувальників, приєдналися до них і місцеві жителі та мисливці.

Малюка знайшли на відстані близько кілометра від будинку в лісі. Він був трохи наляканий, але, на щастя, не постраждав і не отримав переохолодження.

Автор: Олена Коваленко