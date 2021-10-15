Швидкість була настільки великою, що авто змогло зупинитися тільки в 100 метрах від місця аварії.

У Дніпрі водій на автомобілі "ВАЗ" збив 12-річного хлопчика на пішохідному переході.

Про це повідомляє Telegram-канал"Дніпро оперативний".

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Наїзд стався на вулиці Андрія Сахарова, 15.

"Дитина йшла по пішохідному переходу, її повністю закрила собою маршрутка, в цей час "ВАЗ" вирішив зробити об'їзд зі швидкістю 100 км/год", - сказано в повідомленні.

Швидкість "ВАЗа" була настільки велика, що авто змогло зупинитися тільки в 100 метрах від місця аварії.

Дитину відкинуло на 30 метрів. Потерпілий був екстрено госпіталізований. Інформації про стан постраждалої дитини на цю мить немає.

За неофіційною інформацією, водій намагався втекти з місця ДТП під приводом, що на нього вдома чекає родина.

Порятунок дитини в Одеській області:

В Одеській області поліцейські за дві години розшукали в лісі зниклого дворічного хлопчика. Для пошуків дитини був задіяний особовий склад територіальних підрозділів поліції та рятувальників, приєдналися до них і місцеві жителі та мисливці.

Малюка знайшли на відстані близько кілометра від будинку в лісі. Він був трохи наляканий, але, на щастя, не постраждав і не отримав переохолодження.

Автор: Олена Коваленко