Потерпілому на місці медики надають допомогу, а поліцейські розшукують зловмисника.

У центрі Києві водія евакуатора поранили ножем.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на вулиці Шота Руставелі. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики.

Зокрема, за попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля «Лексус» виник конфлікт, в ході якого водій іномарки завдав ножового поранення опоненту і поїхав з місця події.

Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілому. Правоохоронці розшукують зловмисника для встановлення всіх обставин інциденту.

Читайте такожУ центрі Києва патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, поранив іншого ножем у спинуПодія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

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Автор: Віталій Саєнко