Дитину госпіталізували до лікарні "Охматдит".

У Києві жінка викинула 3-річного хлопчика з вікна квартири на 8-му поверсі житлового будинку.

Читайте такожУ Києві чоловік викинув з вікна гостя, який пошкодив кухонну плиту (фото)Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Щойно на Ватутіна, 33А, жінка з 8-го поверху викинула дитину. Хлопчику всього 3 роки. Зараз на місці працює поліція. Потерпілого терміново госпіталізували в дитячу лікарню "Охматдит", - йдеться в повідомленні.

В оприлюдненому відео повідомляється, що жінка продовжує щось кидати з вікна.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко