Постраждалому хлопчику три роки / фото sputnik.by
У Києві жінка викинула 3-річного хлопчика з вікна квартири на 8-му поверсі житлового будинку.
Читайте такожУ Києві чоловік викинув з вікна гостя, який пошкодив кухонну плиту (фото)Про це повідомляє "Київ Оперативний".
"Щойно на Ватутіна, 33А, жінка з 8-го поверху викинула дитину. Хлопчику всього 3 роки. Зараз на місці працює поліція. Потерпілого терміново госпіталізували в дитячу лікарню "Охматдит", - йдеться в повідомленні.
В оприлюдненому відео повідомляється, що жінка продовжує щось кидати з вікна.
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